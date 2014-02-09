Харківський Євромайдан пікетував місцевий телеканал

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами заходу стало молодіжне крило харківського Євромайдану.

Після завершення мітингу, який традиційно відбувався на майданчику перед пам’ятником Тарасу Шевченку, близько 300 його учасників пройшли ходою від вулиці Сумської до вулиці Римарської, де розташований офіс телекомпанії «7 канал». Йдучи центральною частиною міста, учасники ходи скандували «Хочемо знати правду», «Ні – брехні!».

Біля офісу телекомпанії євромайданівці провели пікетування. Люди тримали плакати з написами «Годі брехати», «Кажіть правду» та скандували «Сьомий, не бреши!», «Банду геть!», «Чесні ЗМІ», «Правду!», «Даєш свободу слова». Частина з учасників заходу стояли під розкритими парасолями. За їхніми словами, таким чином вони висловлювали підтримку російському опозиційному телеканалу «Дождь».

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Перед входом до офісу «7 каналу» активісти розсипали дрібні монети, таким чином наголошуючи на продажності деяких телеканалів. Учасники пікетування закликали журналістів каналу не продаватися, не розповсюджувати неправдиву інформацію за гроші та говорити правду.

За словами організаторів заходу, в Харкові «7 канал» чи не найбільше викривлює інформацію.

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«Це канал найбільш нечесних новин. Це найбільш неправдивий канал, який більше за всіх викривляє інформацію, є рупором Партії регіонів», - підкреслив співорганізатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Організатори акції наголосили, що у Харкові немає жодного опозиційного телеканалу і всі телерадіокомпанії підконтрольні керівникам міської та обласної влади. Пікетувальники також висловив вимогу повернути до сітки мовлення харківський опозиційний телеканал «АТН».