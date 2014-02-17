Булатова та Корчинського зняли з розшуку

Раніше в базі пошуку МВС вони були в категорії осіб, "які переховуються від органів влади".

Як повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу МВС, Корчинського зняли з розшуку у зв'язку із тим, що його справа підпадає під дію першого закону про "амністію" учасників акцій протесту.

Щодо Булатова в міліції заявили, що причин розшукувати його немає, оскільки "він знайшовся".

Читайте такожКорчинський дав інтерв`ю: Я шкодую, що не кинув жодної пляшки з бензином у БеркутЯк відомо, активістів Євромайдану та Автомайдану Олексія Гриценка, Сергія Кобу, Дмитра Булатова та інших оголосили у розшук 31 січня у справі щодо "організації масових заворушень".

Дмитра Корчинського оголосили в міжнародний розшук ще 15 грудня. Однак пізніше українські ЗМІ повідомляли, що МВС надіслало поліції Ізраїлю відповідні документи щодо зняття його з розшуку ще 7 лютого.

Дмитро Булатов зараз перебуває на лікуванні в Європі.