ЄС готовий підписати Асоціацію відразу після завершення кризи в Україні

Європейський Союз буде готовий підписати Угоду про асоціацію як тільки буде врегульовано політичну кризу в Україні і країна не висуватиме додаткових вимог для підписання документа.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив Президент Європейського парламенту Мартін Шульц.

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"Європейський Союз готовий підписати Угоду про асоціацію включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі як тільки буде врегульовано політичну кризу і будуть виконані необхідні умови, які були узгоджені перед вільнюським самітом "Східного партнерства", - сказав Шульц.

"Не буде нових перепон чи нових умов на шляху до підписання. Ми в Євросоюзі тримаємо своє слово і очікуємо, що так само будуть діяти і наші партнери", - додав Президент Європарламенту.