Опозиція вимагає не амністії, а повної реабілітації затриманих майданівців - нардеп

Про це в ефірі "5 Каналу" заявила народний депутат від "УДАРу" Ірина Геращенко, передає прес-служба партії.

За словами Геращенко, так званий закон про амністію є одним з найганебніших, оскільки відповідальність особи настає не через її провину, а від того, чи звільнять активісти якісь приміщення державної влади чи ні. Вона наголосила, що опозиційні депутати надавали всебічну допомогу затриманим активістам.

"Ми ніколи не погодимося на те, що цих людей потрібно амністувати. Мова повинна йти про їх повну реабілітацію", - наголосила народний депутат.

Ірина Геращенко зауважила, що, насправді, затримані особи не скоювали жодних злочинів. "Беркут" хапав всіх, хто потрапляв під руку", - зауважила вона. При цьому Ірина Геращенко нагадала, що всі судові рішення писалися під копірку попри те, що зазвичай було недостатньо доказів провини затриманих людей.

"Попри все це, провладні депутати ухвалили закон, який дозволяє взяти людей в заручники. І все це для того, щоб влада могла торгуватися", - сказала вона.

Геращенко зауважила, що опозиція підготувала законопроекти, які передбачають реабілітацію всих затриманих. "Ми будемо вимагати реабілітації, бо не можна амністувати невинних", - додала депутат від "УДАРу".