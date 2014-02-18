Керівництво ВР дало вказівку реєструвати всі проекти постанов, що стосуються Конституції - депутат

Керівництво парламенту дало вказівку зареєструвати всі проекти постанов, що стосуються змін до Конституції.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко.

«Під тиском вулиці дали команду реєструвати всі Постанови», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

Тим часом, підходи до Верховної Ради заблоковано посиленими загонами бійців спецпризначення.

На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.