З'явилось відео штурму барикади біля Будинку офіцерів
10:59, 18 лютого 2014Політика
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В Інтернеті з'явилось відео штурму барикади правоохоронців біля Будинку офіцерів.
Фото Facebook "Батьківщина"
На відео видно, як мітингувальники та сили Самооборони Майдану витісняють правоохоронців з вантажівки.
Нагадаємо, тисячі прихильників Майдану сьогодні вранці пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.
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