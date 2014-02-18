З'явилось відео штурму барикади біля Будинку офіцерів

На відео видно, як мітингувальники та сили Самооборони Майдану витісняють правоохоронців з вантажівки.

Нагадаємо, тисячі прихильників Майдану сьогодні вранці пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.