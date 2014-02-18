З'явилось відео штурму барикади біля Будинку офіцерів

10:59, 18 лютого 2014
Політика
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В Інтернеті з'явилось відео штурму барикади правоохоронців біля Будинку офіцерів. 

Фото Facebook

На відео видно, як мітингувальники та сили Самооборони Майдану витісняють правоохоронців з вантажівки. 

Нагадаємо, тисячі прихильників Майдану сьогодні вранці пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

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