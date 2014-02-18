У штаб ПР кидають коктейлі Молотова і каміння

11:40, 18 лютого 2014
Політика
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Група мітингувальників розтрощила частину вікон у штабі Партії регіонів.

Офіс ПР штурмують

Як повідомляє джерело УНІАН, мітингувальники закидують штаб Партії регіонів на вулиці Липській в центрі Києва каміння і коктейлі Молотова.

Розбито декілька вікон у штабі партії.

Інформації про постраждалих не надходило.

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Нові деталі згодом.

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