У штаб ПР кидають коктейлі Молотова і каміння
11:40, 18 лютого 2014Політика
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Група мітингувальників розтрощила частину вікон у штабі Партії регіонів.
Офіс ПР штурмують
Як повідомляє джерело УНІАН, мітингувальники закидують штаб Партії регіонів на вулиці Липській в центрі Києва каміння і коктейлі Молотова.
Розбито декілька вікон у штабі партії.
Інформації про постраждалих не надходило.
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Нові деталі згодом.
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