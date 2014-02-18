У штаб ПР кидають коктейлі Молотова і каміння

Група мітингувальників розтрощила частину вікон у штабі Партії регіонів.

Як повідомляє джерело УНІАН, мітингувальники закидують штаб Партії регіонів на вулиці Липській в центрі Києва каміння і коктейлі Молотова. Розбито декілька вікон у штабі партії. Інформації про постраждалих не надходило. Читайте такожУ Маріїнському парку розпочалися сутички мітингувальників з міліцією Нові деталі згодом.

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