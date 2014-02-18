Апарат ВР зареєстрував проект Постанови про повернення до Конституції 2004 - "Свобода"
12:29, 18 лютого 2014Політика
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Проект Постанови опозиції про повернення до Конституції України в редакції 2004 року зареєстрований у Верховній Раді.
Конституція
Про це повідомляє ВО «Свобода» у Твіттері.
"Апарат ВРУ таки зареєстрував проект Постанови про повернення до Конституції 2004 року", - йдеться в повідомленні.
Апарат ВРУ таки зареєстрував проєкт Постанови про повернення до Конституції 2004 року #рада7
— ВО Свобода (@vo_svoboda) 18 февраля 2014
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