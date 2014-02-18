Під Радою "Беркут" пішов в атаку. Спалахнула масова бійка

13:13, 18 лютого 2014
Політика
3 0

Почалися масові зіткнення між “Беркутом” і протестувальниками на перехресті вулиць Інститутської та Шовковичної в Києві.

На вулиці Шовковичній знов сталися масові сутички / Reuters

Як передає кореспондент УНІАН, “Бекрут” пішов в атаку з боку вулиці Шовковичної в напрямку від будівлі Верховного Суду. Зараз тривають масові сутички між “Беркутом” і мітингувальниками, є постраждалі з боку мітингувальників.

Мітингувальники відтіснили “беркутівців” з перехрестя вулиць Шовковичної та Інститутської, зіткнення продовжуються в глибині вулиці Шовковичної, куди відступив “Беркут”.

Мітингувальники взяли в полон декількох міліціонерів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter