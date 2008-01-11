БЮТ може покарати Григорія Омельченка за перевищення повноважень

На найближчому з’їзді Блоку Юлії Тимошенко розглядатиметься питання про виключення Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА зі складу політради блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Тернополі повідомив заступник голови фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За його словами, таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що Г.ОМЕЛЬЧЕНКО перевищив повноваження члена політради, винісши на загал неперевірену інформацію, з якою до нього звернулися 8 депутатів міської ради від БЮТ. Це негативна інформація про діяльність голови Тернопільського обласного осередку БЮТ, народного депутата Василя ДЕРЕВЛЯНОГО. Зокрема, депутати, яких виключили з фракції, стверджували, що В.ДЕРЕВЛЯНИЙ вимагав хабара у розмірі 2 млн. доларів.

«Після цього в місцевих ЗМІ було опубліковано багато негативної інформації про В.ДЕРЕВЛЯНОГО, деяка з них була оформлена як звернення Г.ОМЕЛЬЧЕНКА до Юлії ТИМОШЕНКО. Але те, що ця інформація мала замовний характер, свідчить хоча б те, що вся вона йшла на правах реклами», – зауважив М.ТОМЕНКО.

За його словами, центральна контрольно-ревізійна комісія провела перевірку за зверненням 8 депутатів, виключених з фракції, і не знайшла зловживань в діях В.ДЕРЕВЛЯНОГО. Навпаки, комісія визнала, що усі матеріали, які були замовлені цими депутатами у пресі, мали наклепницький характер і їх метою було усунення В.ДЕРЕВЛЯНОГО з посади голови обласної партійної організації та безконтрольно привласнення землі міської громади.

На найближчому з’їзді БЮТ цих депутатів буде виключено з партії і позбавлено депутатських мандатів, запевнив М.ТОМЕНКО.

«При формуванні списків ми допустили помилку. Не передбачили, що депутати, які йшли з нами у блоці, особливо від інших партій, не витримають випробування грошима та землею. Ця проблема у нас є не лише у Тернополі. Але на відміну від інших партій, де вона також є, ми про це говоримо і публічно йдемо на виключення таких депутатів», – підсумував М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2007 року восьмеро депутатів міськради від БЮТ – Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ (радник директора ТОВ “Ровекс”), Сергій АНДРЕЙЧИН, Ігор ПОБЕР, Іван БІЛИК, Сергій КОРНІЙЧУК, Олександр ДМИТРУК та Андрій ЛАЗАР, всупереч рішенню фракції проголосували за надання дозволу ТОВ “Ровекс” на складення проекту щодо спорудження на частині території дачного товариства “Ювілейне” площею близько 9 га торгово-громадського комплексу та групи будинків із критими стоянками. Після цього їх виключили зі складу фракції. До цього з фракції відкликали Юрія СМАКОУЗА, який теж приєднався до групи «опальних» депутатів.