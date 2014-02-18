«УДАР» закликає представників міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів
Опозиція просить про допомогу представників Червоного Хреста, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.
Партія УДАР закликає представників ОБСЄ, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів, щоб на місті пересвідчитися в тому, що там відбувається.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії УДАР.
«За інформацією, яка надходить, зараз в Будинку офіцерів знаходяться тіла трьох протестувальників, загиблих внаслідок сутичок, та багато поранених, які потребують невідкладної допомоги. Силовики не пускають до місця карети швидкої допомоги. Тих, хто живий і важкопоранений бійцями «Беркуту» та внутрішніх військ, влада фактично залишає вмирати», - йдеться в заяві партії.
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«УДАР» закликає на допомогу постраждалим представників Червоного Хреста, ОБСЄ та інших міжнародних організацій і просить їх прибути до Будинку офіцерів.
Як повідомляв УНІАН, лікар Ольга Богомолець заявила про трьох загиблих і близько ста поранених, які перебувають у Будинку офіцерів, де розташовується медпункт протестувальників.
За її словами, медпункт перебуває в оточені міліції.
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