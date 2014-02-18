«УДАР» закликає представників міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів

15:57, 18 лютого 2014
Політика
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Опозиція просить про допомогу представників Червоного Хреста, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

УДАР просить представників міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів

Партія УДАР закликає представників ОБСЄ, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів, щоб на місті пересвідчитися в тому, що там відбувається.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії УДАР.

«За інформацією, яка надходить, зараз в Будинку офіцерів знаходяться тіла трьох протестувальників, загиблих внаслідок сутичок, та багато поранених, які потребують невідкладної допомоги. Силовики не пускають до місця карети швидкої допомоги. Тих, хто живий і важкопоранений бійцями «Беркуту» та внутрішніх військ, влада фактично залишає вмирати», - йдеться в заяві партії.

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«УДАР» закликає на допомогу постраждалим представників Червоного Хреста, ОБСЄ та інших міжнародних організацій і просить їх прибути до Будинку офіцерів.

Як повідомляв УНІАН, лікар Ольга Богомолець заявила про трьох загиблих і близько ста поранених, які перебувають у Будинку офіцерів, де розташовується медпункт протестувальників.

За її словами, медпункт перебуває в оточені міліції.

Фотогалерея "Протести в центрі Києва очима очевидців"

Міліціонер і протестувальники
Міліціонер і протестувальники  /  © Фото Сергій Чаплигін
Медики надають першу допомогу протестувальнику, якому у голову влучила гумова куля
Медики надають першу допомогу протестувальнику, якому у голову влучила гумова куля  /  © Фото Крістофера Міллера
Автозак без госномерів в урядовому кварталі
Автозак без госномерів в урядовому кварталі  / 
Мітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній
Мітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній /  © Фото Facebook Олександр Рудоманов
В.о. Міністра охорони здоров'я Раїса Богатирьова залишає будівлю мінистерства.
В.о. Міністра охорони здоров'я Раїса Богатирьова залишає будівлю мінистерства. /  © Фото: Facebook Сергій Чаплигін
Медпункт у Будинку офіцерів
Медпункт у Будинку офіцерів  /  © Фото Facebook Андрій Іллєнко
Водомет в урядовому кварталі
Водомет в урядовому кварталі  /  © Facebook Дмитро Чигрин
Офіс Партії регіонів, який атакували мітингувальники
Офіс Партії регіонів, який атакували мітингувальники  /  © Фото Facebook Евген Будерацький
Правоохоронець, якого мітингувальники взяли у полон. Він охороняв офіс ПР.
Правоохоронець, якого мітингувальники взяли у полон. Він охороняв офіс ПР.  /  © Фото: Facebook Taras Shamayda

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