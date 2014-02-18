«УДАР» закликає представників міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів

Партія УДАР закликає представників ОБСЄ, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій прибути до Будинку офіцерів, щоб на місті пересвідчитися в тому, що там відбувається.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії УДАР.

«За інформацією, яка надходить, зараз в Будинку офіцерів знаходяться тіла трьох протестувальників, загиблих внаслідок сутичок, та багато поранених, які потребують невідкладної допомоги. Силовики не пускають до місця карети швидкої допомоги. Тих, хто живий і важкопоранений бійцями «Беркуту» та внутрішніх військ, влада фактично залишає вмирати», - йдеться в заяві партії.

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«УДАР» закликає на допомогу постраждалим представників Червоного Хреста, ОБСЄ та інших міжнародних організацій і просить їх прибути до Будинку офіцерів.

Як повідомляв УНІАН, лікар Ольга Богомолець заявила про трьох загиблих і близько ста поранених, які перебувають у Будинку офіцерів, де розташовується медпункт протестувальників.

За її словами, медпункт перебуває в оточені міліції.

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