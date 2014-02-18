Яценюк: Ми не відступимо. Ні кроку назад

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав зі сцени на столичному Майдані Незалежності.

Читайте такожДепутати від Батьківщини вирушили на Майдан

«Жодної паніки. Ми не відступимо. Ні кроку назад. Це наш простір свободи, і ми будемо його захищати», - наголосив Яценюк.

На Майдані священники відслужили молебень, який періодично переривався виступами активістів. Зі сцени закликають усіх українців їхати на Майдан