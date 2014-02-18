Туск: Насильство в Києві не прискорить введення санкцій проти українських політиків

Сьогоднішній черговий виток насильства в Києві не приведе до швидкої зміни точки зору в Європейському Союзі на тему запровадження персональних санкцій проти українських чиновників, відповідальних за порушення демократичних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві глава польського уряду Дональд Туск.

"Тема санкції постійно розглядається на випадок очевидної злої волі. Підозрюю, що ще мине трохи часу, поки появиться однозначна думка на тему санкцій в Європі", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи сьогоднішні події можуть змінити позицію ЄС в цій справі.

Туск повторив вже раніше озвучувану думку про те, що санкції є остаточним інструментом впливу, зауваживши, що Польща виступає проти швидкого використання цього інструменту.

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"Ми, як ЄС якихось аргументів, котрі йшли би ще далі, не маємо, і тому Польща не належить до держав, котрі спонукають ЄС до того, аби використовувати санкції, як щоденний метод", - сказав він. Водночас глава уряду Польщі заявив, що польська влада підтримує запровадження суворих, а не бутафорних санкцій.

"Ми вважаємо, що якщо застосовувати санкції, то вони повинні бути відчутними. Це не повинна бути якась демонстрація чи маніфестація, а насправді відчутними з точки зору української влади з усвідомленням того, що зі сторони Європи це остаточний аргумент", - сказав Туск.

Він також пояснив позицію польської влади не спішити із запровадженням санкцій бажанням зберегти стабільність в Україні та регіоні та сприяти розвитку демократії в Українській державі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Туск назвав українську владу та опозицію співвідповідальними за сьогоднішній черговий виток насилля, до якого дійшло в центрі Києві в околицях Верховної Ради України.

Раніше озвучувалася думка, що серед санкцій, котрі може застосувати Євросоюз, є заборона в'їзду на свою територію українським чиновникам, відповідальним за насилля та замороження їх банківських рахунків в європейських банках.