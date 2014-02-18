Госпіталізовано 59 учасників масових заходів у Києві - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

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Також станом на 17.00 до бюро судово-медичної експертизи доставлено п’ять трупів: три – з Будинку офіцерів, один – з офісу на Липській, ще одна людина померла в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.