Госпіталізовано 59 учасників масових заходів у Києві - КМДА
19:17, 18 лютого 2014Політика
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У Києві станом на 17.00, за оперативною інформацією, до закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 71 громадянин, госпіталізовано 59.
Фото: Владимира Огнева, vsluh.ru
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
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Також станом на 17.00 до бюро судово-медичної експертизи доставлено п’ять трупів: три – з Будинку офіцерів, один – з офісу на Липській, ще одна людина померла в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.
Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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