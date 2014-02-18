Вже п'ятеро людей загинуло на Майдані під час атаки Беркуту
22:59, 18 лютого 2014Політика
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Увечері на Майдані загинули ще п'ятеро. В зачистці Майдану бере участь донецький "Беркут".
Силова зачистка Майдану вже коштувала життя п'яти протестувальникам, троє з яких - з кульовими пораненнями, повідомляє журналіст ZN.UA, який зараз перебуває на передовій.
За словами медиків, важко поранених з Майдану вивозять швидкі, іншим надають допомогу на місці, іноді прямо на землі.
Нагадаємо, що силовики почали атаку на Майдан близько 20:00. За даними ZN.UA в зачистці бере участь донецький "Беркут".
Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих вдень під час зіткнень протестувальників і силовиків в центрі Києва.
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