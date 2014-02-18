Вже п'ятеро людей загинуло на Майдані під час атаки Беркуту

Силова зачистка Майдану вже коштувала життя п'яти протестувальникам, троє з яких - з кульовими пораненнями, повідомляє журналіст ZN.UA, який зараз перебуває на передовій.

За словами медиків, важко поранених з Майдану вивозять швидкі, іншим надають допомогу на місці, іноді прямо на землі.

Нагадаємо, що силовики почали атаку на Майдан близько 20:00. За даними ZN.UA в зачистці бере участь донецький "Беркут".

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих вдень під час зіткнень протестувальників і силовиків в центрі Києва.