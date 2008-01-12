Турчинов закликає не створювати черг у відділеннях Ощадбанку

Перший віце-прем`єр міністр України Олександр ТУРЧИНОВ закликає громадян не створювати непотрібних черг у відділеннях Ощадбанку при отриманні компенсаційних виплат по вкладах Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Шановні громадяни, не потрібно поспішати, не потрібно створювати черги, не потрібно приходити з ранку й чергувати біля ощадних кас. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО виконає свої зобов`язання, зобов`язання, які узяв на себе добровільно, за власною ініціативою, й системно, починаючи з сьогоднішнього дня, ви одержуватимете ваші заощадження», - сказав О.ТУРЧИНОВ, звертаючись до громадян України.

«Створення черг - це винятково створення самим собі проблем, не потрібно нікуди поспішати», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що немає обмежень у реєстрації громадян як вкладників Ощадбанку СРСР. Крім того, ті громадяни, які з тих або інших причин не будуть внесені в Реєстр, одержать запрошення прийти до установи Ощадбанку й одержати компенсаційну виплату, сказав він.