В лікарні швидкої допомоги помер журналіст

06:39, 19 лютого 2014
Політика
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В лікарні швидкої допомоги помер журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій.

Вячеслав Веремий умер в результате огнестрельного ранения / Обозреватель

Як повідомляють активісти в соціальних мережах, причиною смерті журналіста стали вогнепальні поранення.

"В БСП помер журналіст Газети "Вести" В'ячеслав Веремій. Його біля Михайлівської витягли з таксі. Побили і прострелили груди. Пам'ятаю його ще з Газети по-киевски. У нього залишився син Максим - 4 роки", - цитує Обозреватель одного з колег загиблого.

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