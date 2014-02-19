В лікарні швидкої допомоги помер журналіст
06:39, 19 лютого 2014Політика
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В лікарні швидкої допомоги помер журналіст газети "Вести" В'ячеслав Веремій.
В'ячеслав Веремій помер у результаті вогнепального поранення / Оглядач
Як повідомляють активісти в соціальних мережах, причиною смерті журналіста стали вогнепальні поранення.
"В БСП помер журналіст Газети "Вести" В'ячеслав Веремій. Його біля Михайлівської витягли з таксі. Побили і прострелили груди. Пам'ятаю його ще з Газети по-киевски. У нього залишився син Максим - 4 роки", - цитує Обозреватель одного з колег загиблого.
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