Парламент Криму розпочав сесію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в Києві міліціонерів-кримчан
12:45, 19 лютого 2014Політика
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Парламент Криму відкрив сесію в середу з хвилини мовчання в пам'ять загиблих під час зіткнень у Києві трьох кримських співробітників міліції.
Фото 27sev.com
Як повідомив голова парламенту республіки Володимир Константинов, загинули старший лейтенант Дмитро Власенко, старший лейтенант Віталій Гончаров, старший прапорщик Андрій Федюкін.
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