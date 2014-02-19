Парламент Криму розпочав сесію з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих в Києві міліціонерів-кримчан

Як повідомив голова парламенту республіки Володимир Константинов, загинули старший лейтенант Дмитро Власенко, старший лейтенант Віталій Гончаров, старший прапорщик Андрій Федюкін.

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