В Україні не громадянська війна, а війна влади проти народу - Саріуш-Вольський

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Саріуш-Вольський заявив журналістам у кулуарах Європарламенту.

”В Україні не громадянська війна, якщо під такою мати на увазі війну однієї частини народу проти іншої. Ми бачимо війну української влади проти власного народу”, - наголосив Саріуш-Вольський.

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”Треба шукати нові підходи у відносинах Європейського Союзу з Москвою, яка дає гроші українській владі. Ми потребуємо нової російської політики ЄС, щоби Росія не заважала пошукові політичного врегулювання кризи в Україні”, - додав євродепутат.

Він закликав не переоцінювати дієвість санкцій проти можновлаців, які причетні до насильства, однак розкритикував ЄС за недостатню твердість у питанні санкцій.

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”Не переоцінюймо ефективність санкцій, які й без того є вже запізнілими. Ідея санкцій хороша, але втілення є поганим. ЄС сильний на словах, але слабкий на ділі. Зрозуміло також, що Президент Янукович втратив через останні події свою легітимність”, - додав євродепутат.