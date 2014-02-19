Янукович звільнив начальника Генштабу Заману

«Звільнити генерал-полковника Заману Володимира Михайловича з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України», - йдеться в указі, оприлюдненому на офіційному сайті Президента.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють 25 загиблих і більш як тисячу поранених.

У середу, 19 лютого, екс-міністр оборони, народний депутат Анатолій Гриценко своїй сторінці у ”Фейсбук” написав про передислокацію до столиці 25-ої окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади. Такий наказ, стверджує Гриценко, віддав міністр оборони Павло Лебедєв.

Цю інформацію виданню LB.ua підтвердив сам міністр оборони Лебедєв, зазначивши, що бригада відкликана для посилення охорони баз, де зберігається бойова зброя, а також арсеналу. Пізніше Гриценко повідомив, що також 79-й окремий аеромобільний полк з Миколаєва у повному бойовому спорядженні відправлено до Києва. Гриценко нагадав, що 28 січня уряд віддав розпорядження міністерству оборони передати бригаду з Дніпропетровська і полк з Миколаєва зі складу Збройних Сил - до Внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ.

Разом з тим в інтерв’ю Deutsche Welle начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Володимир Замана спростував цю інформацію. ”Інформація не відповідає дійсності. Всі знаходяться на місці своєї дислокації”, - заявив начальник Генштабу. На запитання, чи є посилена охорона складів зброї біля Києва Володимир Замана відповів: ”Так. Давно посилена силами місцевих частин”.

Джерело: http://www.dw.de/генштаб-спростовує-направлення-армійських-підрозділів-до-києва/a-17443002

Пізніше стало відомо, що СБУ прийняла рішення про проведення на території України «антитерористичної операції» за участю МВС, Міноборони, прикордонників.