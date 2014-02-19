Путін закликав Меркель підтримати Януковича у боротьбі з екстремістами

Президент РФ Володимир Путін закликав Захід жорстко засудити екстремістів від опозиції в Києві і відмовитися від звинувачень в адресу української влади. Про це він заявив у телефонній розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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"Путін підкреслив важливість відмови західних країн від обвинувального ухилу щодо державного керівництва України, а також важливість жорсткого засудження опозиційних сил, винних в організації протиправних екстремістських і терористичних дій", - відзначили в прес-службі Кремля

Президент Росії і канцлер ФРН відбувся в телефонній розмові висловилися за термінові заходи по нормалізації ситуації на Україні.

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"У ході розмови лідери докладно обговорили драматичні події на Україні", - зазначили в прес-службі.

"Президент і канцлер висловили найсерйознішу стурбованість різким загостренням внутрішнього протистояння, що призвели до численних людських жертв",- підкреслюється в повідомленні.

"Путін і Меркель висловили спільну думку щодо необхідності прийняття термінових заходів з метою сприяння стабілізації обстановки на Україні", - зазначили в Кремлі.

У прес-службі повідомили, що президент і канцлер домовилися продовжувати контакти з цього питання.

Про розмову з президентом Росії розповіла і сама Меркель. Виступаючи в Парижі, де вона перебуває з робочим візитом, канцлер, зокрема, повідомила, що "поінформувала" Путіна про майбутнє в четвер вранці візит до Києва міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса, його німецького колеги Франка-Вальтера Штайнмайера, а також глави МЗС Польщі Радослава Сікорського.