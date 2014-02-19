Завершилася зустріч лідерів опозиції з Януковичем
22:07, 19 лютого 2014Політика
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Щойно завершилася зустріч трьох лідерів опозиції - Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока - з Президентом України Віктором Януковичем в Адміністрації Глави держави.
Опозиція проводить переговори з робочою групою
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», переговори стосувалися мирного врегулювання соціально-політичної кризи в Україні.
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Наразі триває зустріч лідерів опозиції з членами робочої групи з врегулювання кризи, зазначили у прес-службі.
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