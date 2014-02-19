Завершилася зустріч лідерів опозиції з Януковичем

Щойно завершилася зустріч трьох лідерів опозиції - Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока - з Президентом України Віктором Януковичем в Адміністрації Глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», переговори стосувалися мирного врегулювання соціально-політичної кризи в Україні. Читайте такожЯнукович доручив Клюєву, Лукаш та Портнову організувати переговори з опозицією Наразі триває зустріч лідерів опозиції з членами робочої групи з врегулювання кризи, зазначили у прес-службі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter