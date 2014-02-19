Чернівецька облрада заборонила силовикам покидати межі області

Як передає кореспондент УНІАН, серед них заборона на території області діяльності Партії регіонів та Комуністичної партії. За таке рішення проголосували 52 з 59 присутніх депутатів.

Також депутати облради 55 голосами висловили недовіру голові ОДА Михайлу Папієву. Недовіру висловили лише з 4-ї спроби під натиском присутніх у залі мітингувальників, зокрема, активістів «Правого сектора».

Серед інших ухвалених рішень передача усієї повноти влади в області Чернівецькій обласній раді та Народній раді області. Також депутати проголосували за невиконання указів Президента України Віктора Януковича та необхідність його відставки.

Депутати також заборонили покидати межі області усім представникам силових структур, які дислокуються в регіоні.

Крім того депутати ухвалили звернення до рад всіх рівнів України з вимогою недопущення територіальних втрат та федералізації.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях кілька тисяч мітингувальників понад годину блокували приміщення ОДА, вимагаючи від губернатора Папієва написати заяву про відставку і вийти з Партії регіонів. Після тривалого тиску мітингувальників Папієв таки написав заяву про відставку.