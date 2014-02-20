"Беркутівцями" з регіонів ніхто не керує - документ

Про це політик заявив в ефірі Громадського ТБ, пише Gazeta.ua.

"23 листопада в органи внутрішніх справ прийшла телеграма за підписом заступника міністра МВС Ратушняка, що "Беркут" таких-то областей повинен прибути в сад центрального парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк).

Тобто бійці поступили в підпорядкування директору парка, тому що міністерство не хоче брати на себе відповідальність. Вони вже натворили стільки справ, що міністерство внутрішніх справ, міністр, його заступник відмовилися від "Беркута".

І якщо Беркут сьогодні так палко служить їм, то хай вони розуміють, що вони вже їх кинули. Вони сказали: ми їх не знаєм, ми їх в очі не бачили. І де вони з регіонів тут узялися - чорт його знає. Хто їх сюди понапрошував? І тому подібне", - розповів Москаль.

Крім того, нардеп повідомив, що силовики використовують проти активістів нові світло-шумові гранати із Росії, які є потужнішими за вітчизняні і використовуються в антитерористичних операціях.

"Це гранати, які ще не розмитнені, які не пройшли технічну сертифікацію. Це те, що вони доповнили постановою Кабінету міністрів і закупили низку гранат світло-шумових у Російській Федерації, які використовувались при проведенні антитерористичних операцій, а не проти мирних митингувальників.

Вони мають більшу силу. Вони гремлять, усі Кияни, які дивились телевізор, чули канонаду цих гранат. Вони є і залякувальної дії і уражуючої, тому що осколки розлітаються.

І найголовніше, що гранату можна кидати не ближче, як за 2 метри від людини. Вони ж кидають у натовп, відривають фаланги, кінцівки, ранять. Їм це абсолютно по барабану, тому що ви бачите: вони не наші, ми їх не інструктурували і ми їх не знаєм", - сказав нардеп.