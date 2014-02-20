Спецпризначенці «вибили» мітингувальників з-під Жовтневого палацу
09:27, 20 лютого 2014Політика
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Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.
Невелика група спецпризначенців зі зброєю «вибили» мітингувальників з-під Жовтневого палацу в сторону Майдану Незалежності, передає кореспондент УНІАН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами. Мітингувальники зайняли Жовтневий палац.
«Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.
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