Спецпризначенці «вибили» мітингувальників з-під Жовтневого палацу

Невелика група спецпризначенців зі зброєю «вибили» мітингувальників з-під Жовтневого палацу в сторону Майдану Незалежності, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами. Мітингувальники зайняли Жовтневий палац.

«Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.