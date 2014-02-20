Під ВР у "Беркуту" - паніка, вони кричать про бойові патрони у мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, вони кричать, що у мітингнувальніків, - бойові патрони.

Журналісти, які були біля парламенту, також пересуваються в сторону «Арсенальної». У Маріїнському парку залишаються прихильники Антимайдану.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами. «Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.