Під ВР у "Беркуту" - паніка, вони кричать про бойові патрони у мітингувальників
09:33, 20 лютого 2014Політика
0 0
У «Беркуту», який перебуває під Верховною Радою України, - паніка, спецпризначенці відходять в сторону метро «Арсенальна».
У "Беркуту" - паніка
Як передає кореспондент УНІАН, вони кричать, що у мітингнувальніків, - бойові патрони.
Журналісти, які були біля парламенту, також пересуваються в сторону «Арсенальної». У Маріїнському парку залишаються прихильники Антимайдану.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.00 мітингувальники пішли у наступ на правоохоронців організованими колонами. «Беркут» відійшов до вулиці Ольгінської і продовжує використовувати гранати зі сльозогінним газом. Мітингувальників на вулиці Інститутській близько 3 тисяч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter