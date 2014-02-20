В урядовому кварталі розширили периметр оборони, прибувають підкріплення

Як передає кореспондент УНІАН, по всьому периметру урядового кварталу посилюється охорона, шикуються кордоном внутрішні війська і «Беркут».

Активізація почалася після того, як мітингувальники на Майдані Незалежності відвоювали стелу Незалежності.

Також, правоохоронні органи розширили периметр захисту урядового кварталу. Зараз бійці спецпідрозділу «Беркут» уже дійшли до Дніпровського узвозу.

Солдати внутрішніх військ продовжують рухатися в бік Києво-Печерської Лаври.

Крім того, в урядовий квартал прибули додаткові автобуси з бійцями «Беркута». Охорону по всьому урядовому кварталу посилено, правоохоронці в повній бойовій готовності.