На Майдані Незалежності горять щити під ялинкою

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, до Служби порятунку «101» надходить велика кількість повідомлень про пожежу в будівлі Національної музичної академії імені Чайковського.

Під час розвідки рятувальники визначили, що приміщення консерваторії не горить.

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Палають дерев’яні щити, котрими було обгороджено новорічну ялинку. Для подолання вогню рятувальники прокладають магістральну лінію від пожежного автомобіля, котрий знаходиться біля ТРЦ «Глобус».