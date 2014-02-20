Чорний день для всієї країни. Кров і трупи на Майдані

20 лютого, починаючи з 08:00, силовики почали бойові дії проти захисників Майдану - незважаючи на оголошене режимом Януковича перемир'я. Групи по кілька чоловік, які прикривали озброєні силовики, закидали самооборону Майдану займистими сумішами і світлошумовими грантами. В цей час з боку Інститутської по людям відкрили вогонь снайпери і автоматники. На даний час кількість загиблих пішла на десятки.