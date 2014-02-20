Депутати від опозиції прийшли до Верховної Ради

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

У коментарі журналістам, які зібралися біля входу до парламенту, Яценюк наголосив, що в парламенті має відбутися повернення до Конституції 2004 року.

Він наголосив, що якщо влада "усвідомить відповідальність, зараз регіонали підуть голосувати": "Якщо не усвідомить, то Партія регіонів і кожен депутат повинен знати: якщо зараз немає голосування – на їхніх руках кров".

За інформацією прес-служби, під'їзди, через які традиційно заходять до будівлі депутати і журналісти, було зачинено. Депутати змогли потрапити до приміщення лише через 5-й під’їзд.

При цьому, як повідомив комендант ВР, наразі вирішується питання, як увімкнути систему голосування "Рада" та мікрофони, оскільки з самого ранку всіх працівників апарату парламенту було евакуйовано.

Вздовж кулуарів Верховної Ради лежать гідранти. Сам парламент по периметру оточений величезною кількістю бійців "Беркуту". Також під парламентом стоять водомети і БТР.