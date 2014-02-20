Начальник Хмельницького СБУ подав у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося на місцевому Майдані. Начальника на СБУ на Майдан привела сотня загону самооборони. Його виловили, коли він з рештою військових вивозив зброю з території управління СБУ на військову частину у місті Хмельницькому.

Перед людьми Крайтор заявив, що він бере на себе всю відповідальність за застосування вогнепальної зброї до громадян, які вчора намагалися потрапити до приміщення СБУ. Про це він додатково зазначив у рапорті на звільнення.

Люди вимагали, щоб він став на коліна і вибачився за скоєне. Натомість Крайтор зазначив, що стане на коліна тільки перед матір’ю загиблого хлопця. Він визнав, що віддавав наказ стріляти. Але він зазначив, що це був наказ стріляти не по мирним громадянам, а те, що відбулося, є наслідком рикошету.

Він наголосив, що застосовували вогнепальну зброю з двох причин: по-перше, щоб не допустити радикалів в середину управління і зброя і боєприпаси, які є в управлінні СБУ, не потрапили до їхніх рук; по-друге, щоб не сталися вибухи цієї зброї, оскільки це могло спричинити пожежу кількох прилеглих житлових будинків.

Наразі загони самооборони збираються вести керівника обласного СБУ до обласної прокуратури і вимагатимуть порушення кримінального провадження проти нього.

Читайте такожЗ’явилося відео розстрілу мітингувальників з будівлі СБУ у ХмельницькомуЯк повідомляв УНІАН, у Хмельницькому мітингувальники 19 лютого захопили приміщення обласної державної адміністрації, а також взяли в облогу прокуратуру Хмельницької області. Під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення управління СБУ у Хмельницькій області четверо людей отримали поранення.

Керівництво обласної СБУ взяло на себе відповідальність за вогнепальні поранення людей під час штурму приміщення СБУ протестувальниками.