Депутати та посадовці масово залишають лави Партії регіонів

Зокрема, склав повноваження і вийшов з партії голова Львівської облорганізації Партії регіонів Петро Писарчук.

Заявили про вихід з Партії регіонів закарпатські народні депутати Бушко, Мошак, Ланьо, Ковач та Гайдош, а також нардеп з Черкащини Бобов і нардеп з Кременчука Шаповалов.

У Києві написав заяву про вихід з Партії регіонів голова КМДА Макеєнко.

Вийшов із Партії регіонів мер Кобеляк Полтавської області Олександр Ісип. У свою чергу, Полтавська облорганізація ПР заявила про готовність здати партквитки, якщо влада країни не повернеться до Конституції 2004 року, не сформує новий уряд і не проведе перевибори.

Голова Вінницької облради Татусяк та його перший заступник Кревський також написали заяву про вихід з Партії регіонів. Також заяви про вихід з провласної партії написали Андрій Астахов, Петро Бабій, Олександр Кравець, Тамара Кривов'яз та Петро Кузнецов. У зв'язку з виходом із фракції у міськраді всіх депутатів від ПР фракцію ліквідували.

В Одесі заявили про вихід із ПР перший заступник голови облради Олексій Гончаренко, а також депутати облради Ірина Ковріжних і Михайло Шмушкович.

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У Хмельницькій області з Партії регіонів вийшли більше 10 депутатів облради. Зокрема, колективну заяву про вихід підписали депутати Михайло Войтюк (заступник голови обласної організації ПР), Ігор Добжанський, Петро Тарасюк, Сергій Пенюшкевич, Віктор Чубар, Ігор Нігірчук, Валерій Явлінський та інші.

У Житомирській області з лав владної партії вийшов голова облради Йосип Запаловський.

У Чернігові з ПР вийшли голова облради Анатолій Мельник та його перший заступник Микола Стрілець.

У Кіровограді з партії та фракції ПР у Верховній Раді вийшов депутат Станіслав Березкін.

Також про вихід з фракції ПР заявили народні депутати Юрій Поляченко, Юрій Благодир, Владислав Атрошенко, Віктор Развадовський, Олександр Пресман та Євген Сігал.