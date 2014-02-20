Голова Житомирської облради вийшов з Партії регіонів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Згідно з повідомленням, Запаловський «гостро засудив останні політичні події».

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За його словами, наразі в Україні «гинуть люди, що абсолютно не припустимо для цивілізованої країни».

«Для себе особисто я прийняв рішення про вихід із Партії регіонів. Усвідомлюючи велику відповідальність перед жителями Житомирщини, які мене обрали, у рамках наданих повноважень готовий і надалі докладати зусиль для того, щоб був мир та суспільний спокій у кожній територіальній громаді», - цитує прес-служба Житомирської обласної ради Запаловського.

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Також джерело у Житомирській обласній організації Партії регіонів повідомило УНІАН, що «керівник цієї організації — губернатор області — Сергій Рижук також вже написав заяву про вихід з цієї партії».