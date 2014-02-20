У Сумах "Правий сектор" заявив про припинення перемир'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє інформаційна служба «Правого сектора» Сумської області з посиланням на свого лідера Миколи Сурженка.

«Учора ми пішли на вимушене перемир'я для того, щоб максимально мобілізувати Суми в загальному протесті і більш-менш безпечно вивезти організований підрозділ Сумської УНСО в столицю, а також виграти трохи часу на підготовку наступних дій. Суми повинні повстати! Слава Перемозі!», - заявив Сурженко.

Читайте такожУ Сумах журналісти повідомляють про провокації тітушокЗараз сам лідер "Правого сектора" перебуває з підрозділом Сумської УНСО біля Києва і на телефонні дзвінки не відповідає.

Тим часом будівлю Сумської обласної ради взято під посилену охорону.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 лютого, біля будівлі Сумського міського відділу міліції сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, постраждали щонайменше четверо мітингувальників та один міліціонер. Пізно ввечері у Сумах влада та правоохоронці оголосили тимчасове перемир'я з учасниками протестних акцій, при досягненні відповідного компромісу на переговорах в обласній раді. Прокурор області пообіцяв відмовитися від переслідування активістів, які 19 лютого напали на обласний офіс Партії регіонів і автобус з міліціонерами, а також стали учасниками сутичок з правоохоронцями біля міського відділу міліції. Начальник УМВС України у Сумській області запевнив, що міліція не буде застосовувати силу до протестувальників, якщо останні не будуть порушувати закон. Зі свого боку, представники мітингувальників заявили, що зроблять все, щоб у Сумській області не пролилася кров.

20 лютого кілька протестувальників активістів разом з представниками духовенства увійшли в адміністративний будинок місцевих органів влади для переговорів з головою облради Геннадієм Михайленком, в тому числі з вимогою, щоб чиновник вийшов з лав Партії регіонів. Однак Михайленко на переговори не з'явився, а його заступник Валерій Толбатов запропонував надіслати пропозиції опозиції в юридичний відділ.