СБУ заперечує наявність "Альфи" на Майдані
18:25, 20 лютого 2014Політика
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Служба безпеки України заявляє, що бійці спецпідрозділу "Альфа" не були задіяні сьогодні на Майдані Незалежності.
СБУ запевняє, що "Альфи" на Майдані не було / Reuters
У цьому запевняють у прес-центрі спецслужби, передає LB.ua.
"У подіях під час ранкового протистояння на Майдані Незалежності в Києві 20 лютого співробітники центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" участі не приймали", - запевнили в СБУ.
Видання нагадує, що озброєння та екіпіровка частини бійців, зафіксованих на фото та відео у четвер на Майдані, відрізняється від стандартної екіпіровки бійців «Беркута» і внутрішніх військ, і може належати спецназу СБУ «Альфа».
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