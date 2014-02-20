СБУ заперечує наявність "Альфи" на Майдані

У цьому запевняють у прес-центрі спецслужби, передає LB.ua.

"У подіях під час ранкового протистояння на Майдані Незалежності в Києві 20 лютого співробітники центру спеціальних операцій СБУ "Альфа" участі не приймали", - запевнили в СБУ.

Видання нагадує, що озброєння та екіпіровка частини бійців, зафіксованих на фото та відео у четвер на Майдані, відрізняється від стандартної екіпіровки бійців «Беркута» і внутрішніх військ, і може належати спецназу СБУ «Альфа».