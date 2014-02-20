ЄС вводить візові та фінансові санкції проти винних у бійні в Україні

Про це заявили керівники Євросоюзу під час зустрічі в Брюсселі, повідомляє "Українська правда".

Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив, що у ЄС є консенсус щодо необхідності покарати винних у смерті людей в Україні. За його словами, повинні бути використані можливі і неможливі засоби, щоб примусити до діалогу всі сторони конфлікту в Києві.

"Ми повинні зрозуміти, які механізми будуть дієвими. Ми вводимо візові санкції за неймовірне використання сили - це одна відповідь. Інша відповідь - финансова", - заявив Ромпей.

Він вважає, що в Україні слід обрати нового Президента і нового парламенту.

Глава Єврокомісії Жозе Баррозу заявив, що головне завдання зараз - деескалація конфлікту в Україні.

"Ми не можемо забути трагічні смерті останніх днів. Саме тому міністри зібралися, щоб ввести санкції щодо тих, хто відповідає за насильство", - заявив Баррозу.

За словами Баррозу, він мав розмову з керівниками Франції і Німеччини, і Ангела Меркель і Франсуа Олланд зацікавлені, щоб люди в Україні не гинули і щоб винні у смерті були покарані.

Як уточнив депутат від "Батьківщини" Григорій Немиря, йдеться ще й про силовому блоці санкцій у відношенні керівників силових відомств, які ініціювали насильство в Україні.

Економічні санкції торкнуться тих представників бізнесу, які досі підтримують режим, який порушує права людини. Політичний блок санкцій повинен торкнутися депутатів і керівників Адміністрації Президента, які мають відношення до прийняття законів 16 січня і силових акцій в останні дні.