У Верховній Раді шукають зниклого Тігіпка

Як передає кореспондент УНІАН, опозиційні депутати шукають по всій будівлі Верховної Ради регіонала Сергія Тігіпка і його групу депутатів.

На засідання парламенту, на якому зібралось 227 депутатів, аби прийняти необхідні рішення для стабілізації ситуації в країні, він так і не з'явився.

Нагадаємо, народний депутат від Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив про необхідність негайної відставки спікера Верховної Ради Володимира Рибака. На думку Тігіпка, Рибак втратив контроль над ситуацією в країні. Регіонал запропонував обрати на посаду голови парламенту представника опозиції.

Крім того, він заявив, що слід негайно обрати главу уряду, якого підтримають всі політичні сили, та створити депутатську комісію з розслідування всіх порушень , які призвели до людських жертв.