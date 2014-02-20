Царьов звинуватив Москву у провальній пропаганді серед українців

Про це він заявив у студії каналу Росія-24, куди прибув відразу після приїзду до Москви, повідомляють Вести.

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"Протягом 20 років щодня працюють неурядові організації (західні - ред). І уявляєте наскільки їм важко було довести братнім народам про те, що поруч через кордон при спільної історії, спільних родичів живуть вороги. А адже за 20 років послідовно так і зроблено. Ви уявіть собі, наскільки ви погано працювали! Маючи майже 10 млн росіян і більшість населення у містах російськомовних, ви не можете сьогодні з Україною говорити про Митний Союз. У вас нульовий вплив!" - сказав Олег Царьов. За його словами, це відбувається тому що Москва нічого не робить протягом багатьох років.

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"Ви не витрачали ніяких сил, ніяких коштів. Якщо в ЄС є окрема стаття в бюджеті на популяризацію дій ЄС, то в Митному Союзі цього немає. Ви ховаєтеся виключно за ширму невтручання. Щоб не сказали, що ви погані. Та краще нехай скажуть, що ви сильні і з вами потрібно рахуватися. Ви тільки використовуєте російських і російськомовні в політичних цілях, коли впливаєте на те, як вони проголосують, але забуваєте відразу ж після того, як використали. Це неправильно", - заявив Царьов.