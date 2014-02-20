Кравчук пропонує Раді завтра призначити дострокові вибори

В ході засідання потрібно, на його думку, прийняти закон про скорочення повноважень Президента, сформувати уряд та призначити дострокові президентські та парламентські вибори.

Про це він повідомив в ефірі ТСН.

«Треба зібратись завтра в парламенті у повному складі, тому що будь-яке рішення, яке буде прийнято частиною парламенту не буде легітимним», – прокоментував Кравчук сьогоднішнє екстрене засідання парламенту.

Екс-президент пропонує скликати засідання ВР завтра особисто Президенту та спікеру, на якому як мінімум має бути присутні 380. «Депутатам має і Президент і Голова ВР сказати твердо, що завтра вирішується доля України. Вирішується доля України, тому має бути в повному складі парламент, ну якщо, скажімо не 450, то нехай буде 400, нехай буде 380, але не 226».

На цьому засіданні, за словами Кравчука, ВР необхідно прийняти: «конституційний закон про владу, де визначити скорочення повноважень президента, створення уряду нового, технічного, будь-якого, який буде виконувати повноваження, які заберуть у Президента і дострокові вибори парламенту і дострокові вибори Президента».