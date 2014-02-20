Ділова авіація збільшила кількість рейсів на виліт – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело на ринку авіаперевезень.

Зокрема, в міжнародному аеропорту «Жуляни» на виліт було заявлено майже 70 рейсів при звичайному навантаженні в 18-30 рейсів.

Разом з тим, аналогічного сплеску рейсів бизнес-авіації на виліт в іншому аеропорту – «Бориспіль» не зафіксували.

Раніше ряд ЗМІ повідомляли про масовий виїзд з України сімей чиновників і народних депутатів, що залишають країну у зв`язку із загостренням політичної кризи.

Крім того, ЗМІ також повідомили про те, що літак бізнесмена Ріната Ахметова аеробус А319 б.н. P4-RLA приземлився в 20.00 (за київським часу) в аеропорту Фарнборо (Велика Британія). Літак летів з Донецька. В той же час, як повідомила журналістів директор із зв`язків з громадськістю і комунікаціях групи компаній ”СКМ”, що належить Ахметову, бізнесмена на борту не було.