Депутат Одеської обласної ради Шмушкович вийшов з ПР
23:27, 20 лютого 2014Політика
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Депутат Одеської обласної ради Михайло Шмушкович вийшов з Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмушкович заявив журналістам.
«Сьогодні написав заяву про вихід з фракції Партії регіонів після вчорашніх подій під облдержадміністрацією, де найняті владою іногородні бойовики побили журналістів та інших одеситів, учасників мирної акції», - сказав Шмушкович.
Як повідомляв УНІАН, про вихід з Партії регіонів також заявили депутат Одеської обласної ради Ірина Коврижних і 1-й заступник голови облради Олексій Гончаренко.
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