Депутат Одеської обласної ради Шмушкович вийшов з ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмушкович заявив журналістам.

«Сьогодні написав заяву про вихід з фракції Партії регіонів після вчорашніх подій під облдержадміністрацією, де найняті владою іногородні бойовики побили журналістів та інших одеситів, учасників мирної акції», - сказав Шмушкович.

Як повідомляв УНІАН, про вихід з Партії регіонів також заявили депутат Одеської обласної ради Ірина Коврижних і 1-й заступник голови облради Олексій Гончаренко.