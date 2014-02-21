Міліція завжди була з народом - Захарченко

Правоохоронні органи були і є на стороні народу України, не зважаючи на спроби політиків їх розділити.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС.

”Міліція – з народу, і вона завжди була з народом. Як би не намагалися політики нас розділяти. Коли в державі кояться безчинства, ширяться напади на людей та мародерство, коли люди не знають, чого чекати далі, завдання людей у погонах – захистити своїх громадян”, - запевнив він.

Захарченко підкреслив, що правоохоронці дотримувалися умов перемир’я, ”але зранку (20 лютого – УНІАН) по них почали стріляти із захопленої будівлі консерваторії, а згодом – і з натовпу”. ”Враховуючи, що працівники міліції несуть службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї, було прийняте рішення відтягнути сили до урядового кварталу. Для того, аби дати беззбройним міліціонерам можливість вийти з-під обстрілу з найменшими втратами, згодом на місце події прибули озброєні правоохоронці. Вони застосували зброю в рамках вимог Закону України ”Про міліцію”, - зазначив Захарченко.

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Міністр також підкреслив, що МВС завжди було відкрите до будь-яких перемовин і з політиками, і з громадськими діячами, але «ми не бачимо кроків на зустріч».

«Трощити та ламати зажди легко. Важко будувати та працювати на користь своєї держави і народу. Важко захистити його від сил, яким не потрібна стабільність у державі. Але міліція зробить все, що від неї залежить», - запевнив Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, кількість загиблих під час зіткнень у центрі Києва збільшилася до 77 осіб.

Кількість загиблих правоохоронців під час сутичок в Києві збільшилась до 16 осіб.