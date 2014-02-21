У Тернополі активісти Автомайдану патрулюють дороги, забезпечуючи виконання ПДР

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, зокрема вчора в Тернополі автомайданівці зупинили два автомобілі, водії яких перебували в стані алкогольного сп’яніння, а відтак несли загрозу для життя оточуючих.

«Люди викликали співробітників Державтоінспекції. Правоохоронці прибули із запізненням та в цивільному одязі, оскільки службові автомобілі на даний час пошкоджені, тому довелося шукати приватний транспорт. Щодо порушників було складені адміністративні протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння)», – повідомили в обласному управлінні міліції.

При цьому міліціонери висловили вдячність за допомогу та розуміння громадянам, які долучилися до охорони громадського правопорядку в місті та області: депутатам всіх рівнів, громадським організаціям та формуванням, воїнам-афганцям, автомайданівцям, підприємцям та всім небайдужим мешканцям області.

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«Завдяки спільним зусиллям міліції і громадськості не допущено скоєння важких злочинів, надзвичайних подій, мародерства та інших правопорушень. За минулу добу в області криміногенна ситуація не погіршилася», – констатують в обласному управлінні міліції.