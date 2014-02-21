Папа Римський розпочав сьогоднішнє засідання кардиналів з молитви за Україну

Про це повідомляє Радіо Ватикана.

Під час молитви Третього часу Папа Франциск висловив солідарність з українцями і передав слова підтримки українським кардиналам.

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Святіший Отець, зокрема, сказав: «Я б хотів надіслати вітання, не лише особисті, а й від імені вас усіх, українським кардиналам – Мар’янові Яворському, вислуженому Архиєпископові Львова, та Любомиру Гузару, вислуженому Верховному Архиєпископові Києва, – які цими днями багато страждають з приводу великих труднощів у своїй Батьківщині». «Мабуть, було б добре, щоб від імені нас всіх надіслати таке вітання. Чи ви згідні?» – зазначив Франциск.

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Кардинали у відповідь підтримали слова Папи оплесками.

Як відомо, під час попередньої аудієнції Папа Римський запевнив у своїй близькості до українського народу і закликав шукати злагоди і миру.