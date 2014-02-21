Студенти захопили будівлю Міносвіти

Студенти кількох столичних вишів зайняли будівлю Міністерства освіти і науки, повідомляє Радіо Свобода.

У приміщенні зібралося близько 300 студентів. Їхня головна вимога – припинити тиск на студентів-учасників акцій протесту, щоб свобода їхніх дій гарантувалась міністерством.

Читайте такожДвоє студентів університету ім. Карпенка-Карого - у СІЗО, четверо - під домашнім арештом «Був заступник міністра Дібров і повідомив, що нікого немає. Студенти сказали, що, якщо ніхто не прийде, Сулима чи Табачник, студенти займають міністерство. Зараз ми шукаємо приміщення, в яких можна розміститись», – розповів Радіо Свобода член комісії з питань студентства і молоді ВО «Майдан» Сергій Пархоменко.

У приміщеннях міністерства студенти планують створити інформаційний центр і пункт медичної допомоги.

Водночас, як повідомляє Лівий берег, студенти також вимагають відставки заступника міністра Євгена Сулими, і припинення навчального процесу до врегулювання ситуації на Майдані.