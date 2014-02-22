У всіх вбивствах винна опозиція - Колесніков

"Убили людей з вини опозиції. Опозиція на 100% відповідає за вбивства", - заявив він у Верховній Раді у п'ятницю, передає УП.

"Вони порушили перемир'я і пішли в атаку з вогнепальною зброєю", - сказав Колесніков.