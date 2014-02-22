У всіх вбивствах винна опозиція - Колесніков
09:27, 22 лютого 2014Політика
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Депутат від Партії регіонів Борис Колесніков покладає всю відповідальність за убивства протестувальників на опозицію.
Борис Колесніков в усьому звинувачує опозицію / СТБ/5ий канал
"Убили людей з вини опозиції. Опозиція на 100% відповідає за вбивства", - заявив він у Верховній Раді у п'ятницю, передає УП.
"Вони порушили перемир'я і пішли в атаку з вогнепальною зброєю", - сказав Колесніков.
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