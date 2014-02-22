Спостерігачі CIS-EMO: Януковичу може загрожувати Гаазький трибунал

Президенту України Віктору Януковичу може загрожувати Гаазький трибунал.

Таку думку висловив директор Міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO Олександр Бедрицький, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

Бедрицький пояснив, що ініціаторами Гаазького трибуналу можуть бути західні країни - європейські країни або США, але «біда Януковича в тому, що він може просто не дожити до трибуналу».

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«Справа в тому, що ставлення до нього в суспільстві як з боку опозиції, воно, природно негативне... Так і з боку його умовних прихильників, які відчувають себе зрадженими й обдуреними. І, якщо щось станеться, захищати його виявиться нікому», - зазначив експерт.

Міжнародна організація зі спостереження за виборами CIS-EMO (Commonwealth of the Independent States - Election Monitoring Organization) була створена в 2003 році як міжнародна неурядова організація. Основна мета організації - сприяння збереженню й розвитку інституту виборів та громадського контролю за ними в країнах із демократичними системами. В Україні CIS-EMO здійснювала електоральний моніторинг за президентськими (2004, 2010), парламентськими (2006, 2012) та місцевими (2010) виборами.