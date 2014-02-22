ВР відправила Пшонку у відставку
13:42, 22 лютого 2014Політика
4оновлено
247 депутатів "висловили" недовіру Генеральному прокурору Пшонці.
ВР проголосувала за відставку Генпрокурора
Верховна Рада ухвалила постанову про висловлення недовіри Генеральному прокурору Віктору Пшонці.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 321 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі. Не голосувала майже у повному складі фракція КПУ (лише двоє комуністів проголосували «за»).
Читайте такожНіхто не уникне відповідальності за сьогоднішні події - Пшонка
Голова ВР Олександр Турчинов повідомив, що вже декілька днів Пшонки немає на робочому місці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter