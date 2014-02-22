Майже 1 тисяч осіб записалися в загони народної дружини для патрулювання районів столиці - КМДА
У столиці майже 1 тис. осіб записалися в загони народної дружини для патрулювання районів міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
«Департамент міського благоустрою та районні відділи організували загони народної дружини для патрулювання районів міста. На 16:00 годину загалом зафіксовано 960 активістів», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко доручив керівникам районів у столиці організувати патрулювання вулиць, площ, інших громадських місць у відповідних районах із залученням громадських добровільних формувань та загонів з охорони громадського порядку, членів добровільних народних дружин.
Також Макеєнко доручив головам районних в Києві держадміністрацій створити належні умови для повноцінного функціонування народних дружин, які організовують безпеку киян.