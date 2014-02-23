Львівський губернатор знову подав у відставку

Цю інформацію підтвердив один із заступників Олега Сала, а також його прес-секретар, повідомляє ZAXID.NET.

Заяву на звільнення з посади голови ЛОДА Олег Сало написав ще в середині дня у суботу, однак ще кілька годин він намагався зв`язатися із головою АП Андрієм Клюєвим. Щоправда, невідомо, чи вдалося Салу знайти Клюєва.

Читайте такожЛьвівська облрада завтра спробує висловити недовіру голові ОДАЗаяву на звільнення із займаних посад написали також заступники Олега Сала - Володимир Губицький та Олексій Сторчило.

Нагадаємо, 23 січня під час захоплення будівлі ЛОДА, Олег Сало під тиском протестувальників уже писав заяву на звільнення, однак після того як його відпустили, заявив, що ця заява не є дійсною.